Dem VfB 1921 Krieschow glückte es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 186 Zuschauer waren live dabei.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Kolkwitz gewannen souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Stendal.

Jannis Fuchs (VfB 1921 Krieschow) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Andy Hebler (14.) erzielt wurde.

VfB 1921 Krieschow in Minute 14 2:0 in Führung

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 gingen die Kolkwitz als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Gerstmann, Dreßler (46. Knechtel), Seibt (61. Michalski), Grimm, Raak (73. Zurawsky), Fuchs, Hebler (73. Stephan), Pereira Rodrigues, Pahlow (84. Zizka), Bittroff

1. FC Lok Stendal: Poser – Scheffler, Knoblich (80. Konieczny), Witte (70. Pfeiffer), Masuth (85. Kovalov), Schulze (70. Ilchenko), Kaschlaw, Stark, Schleicher, Schaarschmidt, Mahrhold (70. Matiiv)

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186