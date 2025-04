Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den VfB Auerbach 1 heimste der VfB 1921 Krieschow am 25. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Kolkwitz/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der VfB 1921 Krieschow und der VfB Auerbach 1 am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Colin Raak traf für den VfB 1921 Krieschow in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Kolkwitz konterten in der 42. Minute. Diesmal war Charlie Spranger der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 25

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Pahlow den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Krieschow sicherte (60.). In Spielminute 88 handelte sich der VfB Auerbach 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Kolkwitz sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zurawsky, Knechtel (46. Seibt), Hebler (77. Antosiak), Jeschke, Pahlow, Fuchs, Gerstmann, Raak, Felgenträger (90. Freigang), Pereira Rodrigues (81. Schulz)

VfB Auerbach 1: Schlosser – Graf, Kadric, Schmidt, Guzlajevs (85. Tomoski), Roscher (67. Weigel), Werrmann (85. Schneider), Hache, Mert (34. Bauer), Schardt, Spranger (67. Kaiser)

Tore: 1:0 Colin Raak (13.), 1:1 Charlie Spranger (42.), 2:1 Paul Pahlow (60.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Jacob Slotta, Ahmet Karakus; Zuschauer: 214