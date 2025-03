Kolkwitz/MTU. Gleich fünfmal hat der VfB 1921 Krieschow am Samstag gegen die Gegner aus Gera eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Kolkwitz.

Stanley Hauptstein (VfB 1921 Krieschow) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Kamil Antosiak (39.) erzielt wurde.

VfB 1921 Krieschow mit 2:0 vorne – 39. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ondrej Cap musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Martin Zurawsky konnte in Minute 69 einnetzen und GrabsGrabs legte in Minute 70 nach. Es lief nicht gut für die BSG Wismut Gera. In Minute 81 gelang es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Geraer zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 4:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Andy Hebler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu erweitern (86.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – BSG Wismut Gera

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Schmitz, Jeschke, Antosiak (65. Seibt), Pereira Rodrigues, Pahlow, Hebler, Hauptstein (65. Zurawsky), Grimm (84. Schieskow), Gerstmann (75. Scheppan)

BSG Wismut Gera: Cap – Schubert, Güttich, Kubitz, Balde, Wagner (53. Bondarenko), Haupt, Schädel (76. Linnemann), Sovago (62. Grabs), Seidel, Kiessling

Tore: 1:0 Stanley Hauptstein (35.), 2:0 Kamil Antosiak (39.), 3:0 Martin Zurawsky (69.), 4:0 Miguel Pereira Rodrigues (70.), 4:1 Julius Grabs (81.), 5:1 Andy Hebler (86.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Til Kiwitt, Leon Fenger; Zuschauer: 260