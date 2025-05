In der Fußball-NOFV-Oberliga Süd kassierte der SV Blau-Weiß Zorbau am Wochenende eine üble Pleite gegen den RSV Eintracht 1949 und ging 2:8 (0:4) vom Platz.

Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Blau-Weiß Zorbau und der RSV Eintracht 1949 am Samstag 2:8 (0:4) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Matthias Steinborn das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Justin Schultze den Ball ins Netz.

SV Blau-Weiß Zorbau sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 28

Dann konnte RSV einen weiteren Erfolg verbuchen. Ernes Matjaz traf in Spielminute 41, gefolgt von Endi Jupolli (43.). Dann schafften es die Zorbauer, die Dominanz der RSVer nochmal herauszufordern. Stefan Raßmann traf in Spielminute 53. Brenzlich wurde die Situation für die Brandenburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:5 aus. Steinborn schoss und traf in der 54. Minute, gefolgt von Leon Hellwig und Till Plumpe (60., 61.). Zorbau legte nochmal vor. Kevin Neuhaus versenkte den Ball in Minute 63. Spielstand 7:2 für den RSV Eintracht 1949.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 30

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Plumpe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:8 zu festigen (76.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – RSV Eintracht 1949

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – K. Neuhaus (85. Litzke), Exner, Litzenberg, Janz, Raßmann, Gomes Da Silva (51. N. Neuhaus), Franz, Marks, Günther, Wagner (85. Weiße)

RSV Eintracht 1949: Ohmenzetter – Steinborn, Göth, Samson (46. Kausch), Matjaz (46. Takahashi), Mustapha (46. Fron), Aydin, Jupolli (46. Krüsemann), Schüßler, Hellwig, Schultze (46. Plumpe)

Tore: 0:1 Matthias Steinborn (5.), 0:2 Justin Schultze (28.), 0:3 Ernes Matjaz (41.), 0:4 Endi Jupolli (43.), 1:4 Stefan Raßmann (53.), 1:5 Matthias Steinborn (54.), 1:6 Leon Hellwig (60.), 1:7 Till Plumpe (61.), 2:7 Kevin Neuhaus (63.), 2:8 Till Plumpe (76.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Philipp Schubert, Rico Teichmann; Zuschauer: 82