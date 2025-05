Freital/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SC Freital und VfB 1921 Krieschow. 158 Zuschauer verfolgten das Spiel in der WGF-Arena Stadion des Friedens.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Bela Wiethüchter (Berlin) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Freitaler (45., 87.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der ersten Minute der Nachspielzeit brachte Felix Hennig den Gastgeber in Führung (91.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 26

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB 1921 Krieschow

SC Freital: Kamenz – Tänzer (88. Genausch), Böcker, Hennig, Frenzel, Adler, Michael (56. Herold), Von Brezinski, Schulze (77. Kreische), Fluß (77. Wuchrer), Heidler (88. Bayer)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Antosiak (56. Freigang), Hebler, Schieskow, Felgenträger (71. Kamke), Zurawsky, Tesche (71. Raak), Gerstmann (81. Schulz), Pahlow, Grimm, Fuchs

Tore: 1:0 Felix Hennig (90.+1); Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Florian Alexander Meer, Leon Gerngroß; Zuschauer: 158