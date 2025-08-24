Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von RSV Eintracht 1949 und VfB Germania Halberstadt am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Stahnsdorf/MTU. Mit einem Remis sind der RSV Eintracht 1949 und die VfB Germania Halberstadt am Sonntag vom Platz gegangen. 114 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1.

Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

RSV Eintracht 1949 Kopf an Kopf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 36

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Dominik Kruska, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Brandenburger zu erreichen (36.). Die Brandenburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Germania Halberstadt

RSV Eintracht 1949: Brenn – Göth (89. Seeger), Ekalle, Krüsemann, Mustapha, Jupolli (62. Yatkiner), Koschembahr (62. Güllmeister), Fron, Steinborn, Sommer, Kruska

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heller, Ertmer, Boateng, Kohn, Rust, Heinrich, Hujdurovic (88. Grzega), Kühnhardt (46. Huber), Klaschka (80. Zeidler), Hackethal (33. Stobbe)

Tore: 0:1 Pascal Hackethal (2.), 1:1 Dominik Kruska (36.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Benjamin Seidl, Florian Ordon; Zuschauer: 114