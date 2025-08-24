Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von RSV Eintracht 1949 und VfB Germania Halberstadt am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Stahnsdorf/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen dem RSV Eintracht 1949 und der VfB Germania Halberstadt mit einem Unentschieden.

Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1:1 für RSV Eintracht 1949 und VfB Germania Halberstadt – 36. Minute

Schon in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Dominik Kruska, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Brandenburger zu erlangen (36.). Die Brandenburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Germania Halberstadt

RSV Eintracht 1949: Brenn – Kruska, Ekalle, Krüsemann, Steinborn, Jupolli (62. Yatkiner), Göth (89. Seeger), Mustapha, Sommer, Fron, Koschembahr (62. Güllmeister)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hujdurovic (88. Grzega), Kühnhardt (46. Huber), Ertmer, Rust, Boateng, Heinrich, Heller, Hackethal (33. Stobbe), Klaschka (80. Zeidler), Kohn

Tore: 0:1 Pascal Hackethal (2.), 1:1 Dominik Kruska (36.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Benjamin Seidl, Florian Ordon; Zuschauer: 114