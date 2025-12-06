Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein FC Einheit Rudolstadt gegen den FC Grimma ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Rudolstadt/MTU. Am Samstag haben sich der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Tom Heilmann (Michendorf) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Emilio Heß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Rudolstädter konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Kevin Werner der Torschütze (48.).

Minute 48 FC Einheit Rudolstadt und FC Grimma im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maximilian Schlegel (Rudolstadt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Rudolstadt erzielen (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Frackowiak, Rühling (72. Schneider), Heß (90. Barthel), Schlegel, Krahnert (72. Floßmann), Smyla, Zerrenner, Rupprecht, Kponton (46. Ensenbach), Starke (90. Riemer)

FC Grimma: Lumpitzsch – Katzenberger, Werner, Bartsch, Spreitzer, Vogel, Kind (70. Janz), Ziffert, Mattheus (61. Tröger), Rieger, Markus (75. Cap)

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100