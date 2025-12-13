Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein FC Einheit Rudolstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Rudolstadt/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1. 111 Zuschauer verfolgten das Spiel im Städtisches Stadion.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

FC Einheit Rudolstadt auf Augenhöhe mit Bischofswerdaer FV 1 – 0:0

Die Rudolstädter haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Frackowiak, Rupprecht, Ensenbach (79. Riemer), Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi), Zerrenner, Krahnert, Smyla, Kponton (70. Rühling), Heß, Starke

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Reh, Weiß, Sobe, Hecker, Baudisch, Born (75. Krautschick), Fromm, Hofmann, Stopp, Goebel (75. Bürger)

; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111