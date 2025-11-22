Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. SC 1911 Heiligenstadt und VfB Empor Glauchau am 13. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der VfB Empor Glauchau am Samstag 2:2 (0:1) getrennt.

Lucien Hertel (VfB Empor Glauchau) netzte in Minute 1 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Glauchauer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (60.).

1. SC 1911 Heiligenstadt hinkt 0:2 hinterher – Minute 60

heim lag 0:2 zurück. In Minute 69 jedoch wendete sich das Blatt: Jannik Jeschke startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Kristian Bako, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die heimer zu erreichen (70.).

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – VfB Empor Glauchau

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Göbel, Gorges, Bako (88. Gümpel), Berger, Schnellhardt, Vogt (59. Jeschke), Köhler, Wilhelm, Wolanski, Möhlhenrich

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Albustin, Hertel (85. Gaida), Werrmann (79. Seidel), Barth, Anger, Knoll, Hähnel, Ullmann, Riesen, Mack (65. Rühling)

Tore: 0:1 Lucien Hertel (45.+1), 0:2 Luis Werrmann (60.), 1:2 Jannik Jeschke (69.), 2:2 Kristian Bako (70.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 217