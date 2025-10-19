Stendal/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma am Sonntag 5:4 (2:3) getrennt.

Kevin Werner (FC Grimma) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Spreitzer den Ball ins Netz (23.).

Minute 23: 1. FC Lok Stendal 0:2 im Hintertreffen

Im Anschluss waren die zurückliegenden Stendaler dran: Philipp-Maik Witte traf in der 30. Minute. Gefährlich wurde es für die Grimmaer zunächst nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Werner schoss und traf in Spielminute 40 noch einmal. Es wollte den Grimmaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Niclas Buschke schoss und traf in Spielminute 41, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Grimmaer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tommy Kind schoss und traf in der 55. Minute. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Witte schoss und traf in der 77. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Witte den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Stendal sicherte (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Mahrhold, Kaschlaw (72. Scheffler), Buschke, Masuth, Schleicher, Schaarschmidt, Ilchenko, Witte (90. Barrie), Schulze, Knoblich

FC Grimma: Cap – Pistol, Ziffert, Markus (46. Katzenberger), Kind (85. Mattheus), Hübner (59. Öner), Werner, Janz, Rieger, Spreitzer, Vogel

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378