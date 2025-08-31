Der FC Einheit Rudolstadt errang am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Rudolstadt/MTU. Die 255 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter besiegten die Gäste aus Wernigerode mit 2:1 (2:0) knapp.

Maximilian Schlegel (FC Einheit Rudolstadt) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Rudolstädter legten in der 41. Minute nach. Diesmal war Justin Smyla der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

FC Einheit Rudolstadt führt nach 41 Minuten 2:0

19 Minuten nach der Pause konnte Gregor Schlichting (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Wernigerode erzielen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Rupprecht (68. Barthel), Rühling, Starke (68. Floßmann), Riemer, Krahnert, Smyla, Heß (78. Bakavoli Mohammadi), Frackowiak, Ensenbach, Schlegel

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Pillich, Taiwo (46. Farwig), Dörnte, Schlichting, St. Louis (78. Raeck), Hess, Engelhardt (84. Pandyal), Wersig, Lisowski, Singbeil (90. Ibrahim)

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (21.), 2:0 Justin Smyla (41.), 2:1 Gregor Schlichting (64.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Fabio Stemmler, Enrico Großimlinghaus; Zuschauer: 255