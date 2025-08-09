Für den VfB 1921 Krieschow endete der 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Wernigerode mit 1:2 (1:0).

Kolkwitz/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Krieschow eine Niederlage gegen den FC Einheit Wernigerode schlucken. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Wernigeroder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Benjamin St. Louis den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

VfB 1921 Krieschow Kopf an Kopf mit FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 72

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Nyger Marley Hunter (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Wernigeroder Elf erzielen (88.). Der VfB 1921 Krieschow rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Wernigerode

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pereira Rodrigues (72. Stephan), Hebler, Grimm, Pahlow (90. Wojenmaster), Zizka, Michalski (72. Antosiak), Knechtel, Raak (65. Seibt), Gerstmann, Zurawsky

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Singbeil, Schmidt, Schlichting (38. St. Louis), Hunter, Dörnte (78. Liese), Hess, Farwig (65. Taiwo), Wersig, Lisowski, Engelhardt (65. Pandyal)

Tore: 1:0 Andy Hebler (5.), 1:1 Benjamin St. Louis (72.), 1:2 Nyger Marley Hunter (88.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Romano Wehner, Jonathan Milde; Zuschauer: 308