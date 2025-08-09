Eine Niederlage für den VfB 1921 Krieschow besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode mit 1:2 (1:0).

Kolkwitz/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Krieschow eine Niederlage gegen den FC Einheit Wernigerode schlucken. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Andy Hebler für Krieschow traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wernigeroder revanchieren: In Minute 72 wurde das Gegentor durch Benjamin St. Louis erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

VfB 1921 Krieschow und FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 72

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nyger Marley Hunter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Wernigerode sicherte (88.). Die Kolkwitz sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Wernigerode

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zurawsky, Knechtel, Gerstmann, Hebler, Grimm, Pahlow (90. Wojenmaster), Zizka, Michalski (72. Antosiak), Pereira Rodrigues (72. Stephan), Raak (65. Seibt)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Farwig (65. Taiwo), Lisowski, Engelhardt (65. Pandyal), Hess, Dörnte (78. Liese), Hunter, Schlichting (38. St. Louis), Wersig, Singbeil, Schmidt

Tore: 1:0 Andy Hebler (5.), 1:1 Benjamin St. Louis (72.), 1:2 Nyger Marley Hunter (88.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Romano Wehner, Jonathan Milde; Zuschauer: 308