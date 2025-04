Rudolstadt/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der FC Einheit Rudolstadt und der SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag 1:2 (1:2) getrennt.

In Minute 15 schoss Joel Marks das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zorbauer konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Maximilian Schlegel der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 25

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Jasper Raul Günther den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Zorbau sicherte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – SV Blau-Weiß Zorbau

FC Einheit Rudolstadt: Geenen – Floßmann, Riemer, Schlegel, Rupprecht, Giebel, Ensenbach (82. Häußer), Baumann, Lüdicke (82. Siegel), Stelzer, Wachs

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Marks, Aljindo, Litzenberg, Günther, Exner, Strauchmann, Neuhaus (68. Balde), Raßmann, Franz, Neuhaus (75. Wagner)

Tore: 0:1 Joel Marks (15.), 1:1 Maximilian Schlegel (23.), 1:2 Jasper Raul Günther (45.+3); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Romano Wehner, Sören Weise; Zuschauer: 130