Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem unfassbaren 7:0 (5:0) fegte das Team des FSV Budissa Bautzen den FC Grimma am Sonntag vom Platz.

Bautzen/MTU. 7:0 (5:0) in Bautzen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Steve Dieske, der FSV Budissa Bautzen, am Sonntag im Tor der Gegner aus Grimma untergebracht.

Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte David Rohlik den Ball ins Netz (15.).

Minute 15: FSV Budissa Bautzen liegt mit 2:0 vorne

Zu all dem Jammer lenkte der Grimmaer den Ball in der 26. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann konnte Bautzen noch einen Erfolg erzielen. Felix Hennig traf in der 39. Minute per Strafstoß, gefolgt von Julien Hentsch und Florian Baudisch (44., 79.). Spielstand 6:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Grimma kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Oscar Haustein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:0 zu erweitern (89.). Die Bautzener haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, Gerhardi, D. Rohlik (72. Haustein), Käppler, Müller, Hennig (72. Cellarius), Hentsch (75. Baudisch), M. Noack (61. Orosz), Kloß (61. A. Rohlik), Zech

FC Grimma: Cap – Katzenberger, Rieger (73. Wächtler), Nitschke, Tröger (46. Kind), Werner (81. Pistol), Bartsch, Spreitzer (46. Kaba), Vogel, Janz (46. Seidl), Ziffert

Tore: 1:0 Jannik Käppler (8.), 2:0 David Rohlik (15.), 3:0 Alexander Vogel (26.), 4:0 Felix Hennig (39.), 5:0 Julien Hentsch (44.), 6:0 Florian Baudisch (79.), 7:0 Oscar Haustein (89.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Jacob Slotta; Zuschauer: 303