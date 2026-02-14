Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen die SG Union Sandersdorf mit 1:3 (1:1).

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 204 Zuschauern hat sich das Team von Benedikt Seipel mit 1:3 (1:1) gegen Sandersdorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Marius Ihbe für Sandersdorf traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Sandersdorfer konterten in der 39. Spielminute. Diesmal war Maciej Wolanski der Torschütze.

39. Minute 1. SC 1911 Heiligenstadt gleichauf mit SG Union Sandersdorf – 1:1

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Sandersdorfs Dennis Brunner konnte seinem Team in Minute 75 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Maximilian Scheibe (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:1 verließen die Sandersdorfer den Platz als Sieger. In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – SG Union Sandersdorf

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Von Breitenbuch, Voilenko, Ruprecht (78. Tavares), Köhler, Bako (72. Wilhelm), Gorges (28. Pietsch), Göbel, Schnellhardt, Stashenko (78. Fiedler), Wolanski

SG Union Sandersdorf: Räthel – Seifert, Schnabel, Exner (90. Nakano), Sponholz, Scheibe, Hamella, Ihbe (90. Sauer), Brunner, Mehnert, Walter (90. Jauck)

Tore: 0:1 Marius Ihbe (3.), 1:1 Maciej Wolanski (39.), 1:2 Dennis Brunner (75.), 1:3 Maximilian Scheibe (86.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: John Bartsch, Philipp Schubert; Zuschauer: 204