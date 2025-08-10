Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem unfassbaren 7:0 (5:0) fegte das Team des FSV Budissa Bautzen den FC Grimma am Sonntag vom Spielfeld.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jannik Käppler für Bautzen traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte David Rohlik den Ball ins Netz (15.).

FSV Budissa Bautzen in Minute 15 2:0 in Führung

Zu all dem Jammer lenkte der Grimmaer den Ball in der 26. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Bautzener schafften es, nochmal zu erhöhen. Felix Hennig schoss und traf in der 39. Spielminute per Strafstoß, gefolgt von Julien Hentsch und Florian Baudisch (44., 79.). Spielstand 6:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Grimma kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Oscar Haustein (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 7:0 verließen die Bautzener den Platz als Sieger. Die Bautzener sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß (61. A. Rohlik), D. Rohlik (72. Haustein), Zech, Schröder, M. Noack (61. Orosz), Müller, Gerhardi, Hentsch (75. Baudisch), Hennig (72. Cellarius), Käppler

FC Grimma: Cap – Bartsch, Katzenberger, Janz (46. Seidl), Werner (81. Pistol), Ziffert, Vogel, Nitschke, Rieger (73. Wächtler), Spreitzer (46. Kaba), Tröger (46. Kind)

Tore: 1:0 Jannik Käppler (8.), 2:0 David Rohlik (15.), 3:0 Alexander Vogel (26.), 4:0 Felix Hennig (39.), 5:0 Julien Hentsch (44.), 6:0 Florian Baudisch (79.), 7:0 Oscar Haustein (89.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Jacob Slotta; Zuschauer: 303