Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FC Grimma am Sonntag nicht, als er sich vor 121 Zuschauern mit 1:3 (0:0) gegen den VfL Halle 96 verabschieden musste.

Grimma/MTU. Die Begegnung zwischen dem FC Grimma und dem VfL Halle 96 hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Halle auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:3 (0:0) für sich.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Grimmaer (31.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Alexander Vogel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (48.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der FC Grimma steckte noch einmal Gelb ein (51.). Die Grimmaer konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jegor Jagupov der Torschütze (55.).

55. Minute FC Grimma und VfL Halle 96 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Halles Jagupov konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Joel Marks (Halle) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfL Halle 96

FC Grimma: Cap – Pistol, Bartsch, Ziffert, Kaba, Vogel, Seidl (60. Kind), Nitschke, Hübner (79. Wächtler), Rieger, Werner

VfL Halle 96: Schmid – Hüttig (90. Cabral), Kurti (60. Borval), Haese, Bölke (90. Emmerich), Jagupov, Oikonomidis, Lubsch, Arzumanian (77. Racine), Marks, Pessel

Tore: 1:0 Alexander Vogel (48.), 1:1 Jegor Jagupov (55.), 1:2 Jegor Jagupov (66.), 1:3 Joel Marks (87.); Zuschauer: 121