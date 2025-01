Bautzen/MTU. Im Spiel zwischen Bautzen und Freital am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (2:1)-Sieg für das Team aus Bautzen. Schiedsrichter Luis Riedel (Chemnitz) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem vier Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte er eine Gelbe Karte an die Gäste (12.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Christopher Beck, als Franz Häfner für Freital traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 37 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der FSV Budissa Bautzen noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Zech (Bautzen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+5). Mit 3:1 verließen die Bautzener den Platz als Sieger. Die Bautzener haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – SC Freital

FSV Budissa Bautzen: Hübner – Gerhardi, D. Rohlik, Kloß (90. Dorn), Zech, Schröder, A. Rohlik (68. Orosz), Cellarius, Hanisch (76. Wieckiewicz), Noack, Harbaum

SC Freital: Kamenz – Heidler (71. Wuchrer), Wermann (71. Schulze), Häfner, Gogia (71. Genausch), Tänzer (90. Adler), Fluß (85. Seyfert), Böcker, Von Brezinski, Herold, Wessely

; Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Philipp Schubert, Benjamin Arnold; Zuschauer: 198