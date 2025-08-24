Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FC Grimma am Sonntag nicht, als er sich vor 121 Fans mit 1:3 (0:0) gegen den VfL Halle 96 verabschieden musste.

Grimma/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Grimmaer Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfL Halle 96 verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Grimmaer (31.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Alexander Vogel für Grimma traf und drei Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (48.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Grimma steckte noch einmal Gelb ein (51.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Jegor Jagupov (55.) erzielt wurde.

1:1 für FC Grimma und VfL Halle 96 – Minute 55

Unentschieden. Halles Jagupov konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Joel Marks den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (87.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfL Halle 96

FC Grimma: Cap – Kaba, Hübner (79. Wächtler), Nitschke, Rieger, Seidl (60. Kind), Bartsch, Pistol, Vogel, Ziffert, Werner

VfL Halle 96: Schmid – Hüttig (90. Cabral), Oikonomidis, Haese, Jagupov, Lubsch, Pessel, Kurti (60. Borval), Marks, Arzumanian (77. Racine), Bölke (90. Emmerich)

Tore: 1:0 Alexander Vogel (48.), 1:1 Jegor Jagupov (55.), 1:2 Jegor Jagupov (66.), 1:3 Joel Marks (87.); Zuschauer: 121