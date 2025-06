Am 29. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem VfL Halle 96 ein 3:2 (1:1)-Triumph über den FC Einheit Wernigerode.

Jegor Jagupov (VfL Halle 96) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten in der 26. Spielminute. Diesmal war Niclas Treu der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Dario Borval/Halle (60.), gefolgt von Jegor Jagupov (VfL Halle 96) in Minute 74. Spielstand 3:1 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 29

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Danny Wagner, den Ball ins Netz zu befördern (81.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – FC Einheit Wernigerode

VfL Halle 96: Schmid – Jagupov, Shubitidze, Arzumanian (73. Bölke), Racine, Soares Das Neves (81. M. Dierichen), Bolz (90. Kurti), Lubsch, Oikonomidis (81. Cabral), Pessel, Borval (73. Korngiebel)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Treu (89. Lisowski), Wagner, Singbeil, Romdhane (86. Engelhardt), Raeck, Farwig, Almeida, Schmidt (71. Hildach), Wersig, Dörnte (86. Gollmer)

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (7.), 1:1 Niclas Treu (26.), 2:1 Dario Borval (60.), 3:1 Jegor Jagupov (74.), 3:2 Danny Wagner (81.); Schiedsrichter: Richard Lorenz (Mühlhausen/Thüringen); Assistenten: Ralf Schwethelm, Andre Thormann; Zuschauer: 98