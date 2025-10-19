Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 5:4 (2:3)-Erfolg gegen den FC Grimma.

Stendal/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma am Sonntag 5:4 (2:3) getrennt.

Kevin Werner (FC Grimma) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Grimmaer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Robin Spreitzer der Torschütze (23.).

1. FC Lok Stendal hinkt 0:2 hinterher – Minute 23

Der 1. FC Lok Stendal war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Philipp-Maik Witte versenkte den Ball in Spielminute 30. Der FC Grimma ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Werner versenkte den Ball in der 40. Minute zum zweiten Mal. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Niclas Buschke schoss und traf in der 41. Spielminute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Gleichstand. Die Grimmaer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Tommy Kind schoss und traf in der 55. Spielminute. Es wollte den Grimmaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Witte versenkte den Ball in der 77. Spielminute noch einmal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Witte (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Stendaler Mannschaft erzielen (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Knoblich, Schaarschmidt, Schleicher, Masuth, Schulze, Buschke, Kaschlaw (72. Scheffler), Ilchenko, Mahrhold, Witte (90. Barrie)

FC Grimma: Cap – Pistol, Ziffert, Spreitzer, Rieger, Markus (46. Katzenberger), Werner, Janz, Hübner (59. Öner), Vogel, Kind (85. Mattheus)

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378