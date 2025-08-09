Kein Punktgewinn für VfB 1921 Krieschow: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Wernigerode einstecken.

Kolkwitz/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Kolkwitz Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem FC Einheit Wernigerode verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wernigeroder revanchieren: In Minute 72 wurde das Gegentor durch Benjamin St. Louis erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

VfB 1921 Krieschow Kopf an Kopf mit FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 72

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Nyger Marley Hunter, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Wernigeroder zu entscheiden (88.). Die Kolkwitz sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Wernigerode

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Gerstmann, Pahlow (90. Wojenmaster), Grimm, Zizka, Pereira Rodrigues (72. Stephan), Hebler, Zurawsky, Knechtel, Raak (65. Seibt), Michalski (72. Antosiak)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt (65. Pandyal), Wersig, Schlichting (38. St. Louis), Lisowski, Singbeil, Farwig (65. Taiwo), Hess, Dörnte (78. Liese), Hunter, Schmidt

Tore: 1:0 Andy Hebler (5.), 1:1 Benjamin St. Louis (72.), 1:2 Nyger Marley Hunter (88.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Romano Wehner, Jonathan Milde; Zuschauer: 308