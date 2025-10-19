Mit einer Niederlage für den VfB Empor Glauchau endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:2 (0:1).

Glauchau/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB Empor Glauchau und der RSV Eintracht 1949 ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Simon Hauck (RSV Eintracht 1949) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male eingreifen. Der VfB Empor Glauchau kassierte jetzt einmal Gelb (46.). Das Gegentor konnten die Glauchauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Empor Glauchau gegen RSV Eintracht 1949 – 65. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Lennard Wurster den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus RSV sicherte (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Mack, Barth, Werrmann, Hähnel, Albustin, Ullmann, Sieber (33. Mende), Knoll (68. Thiam), Anger (68. Bernhardt), Bochmann

RSV Eintracht 1949: Brenn – Hauck, Krüsemann (72. Seeger), Fron, Steinborn (72. Plumpe), Göth (43. Wurster), Ekalle (86. Kruska), Hellwig, Samson, Sommer, Mustapha

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127