Kein Punktgewinn für VfB 1921 Krieschow: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Wernigerode einstecken.

Kolkwitz/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Kolkwitz Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem FC Einheit Wernigerode verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Andy Hebler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wernigeroder revanchieren: In Minute 72 wurde das Gegentor durch Benjamin St. Louis erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen VfB 1921 Krieschow und FC Einheit Wernigerode – 72. Minute

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Nyger Marley Hunter (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Wernigeroder Mannschaft erzielen (88.). Die Kolkwitz sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Wernigerode

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zizka, Pahlow (90. Wojenmaster), Hebler, Pereira Rodrigues (72. Stephan), Raak (65. Seibt), Knechtel, Michalski (72. Antosiak), Zurawsky, Gerstmann, Grimm

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt (65. Pandyal), Hess, Wersig, Hunter, Schlichting (38. St. Louis), Farwig (65. Taiwo), Dörnte (78. Liese), Lisowski, Schmidt, Singbeil

Tore: 1:0 Andy Hebler (5.), 1:1 Benjamin St. Louis (72.), 1:2 Nyger Marley Hunter (88.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Romano Wehner, Jonathan Milde; Zuschauer: 308