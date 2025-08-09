Eine Niederlage für den VfB 1921 Krieschow besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode mit 1:2 (1:0).

Kolkwitz/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Krieschow eine Niederlage gegen den FC Einheit Wernigerode schlucken. 1:2 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Schon kurz nach Spielstart schoss Andy Hebler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Die Kolkwitz konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Benjamin St. Louis der Torschütze (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

VfB 1921 Krieschow und FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 72

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nyger Marley Hunter den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Wernigerode sicherte (88.). Die Kolkwitz sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Wernigerode

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Grimm, Pereira Rodrigues (72. Stephan), Zurawsky, Knechtel, Hebler, Gerstmann, Michalski (72. Antosiak), Pahlow (90. Wojenmaster), Raak (65. Seibt), Zizka

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hunter, Wersig, Schmidt, Schlichting (38. St. Louis), Dörnte (78. Liese), Farwig (65. Taiwo), Singbeil, Hess, Engelhardt (65. Pandyal), Lisowski

Tore: 1:0 Andy Hebler (5.), 1:1 Benjamin St. Louis (72.), 1:2 Nyger Marley Hunter (88.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Romano Wehner, Jonathan Milde; Zuschauer: 308