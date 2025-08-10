Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Union Sandersdorf und 1. SC 1911 Heiligenstadt am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der 1. SC 1911 Heiligenstadt haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

In Minute 20 schoss Erik Exner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Aber die gaster gaben sich nicht so leicht geschlagen: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Leon Gümpel erzielt.

Unentschieden. gasts Robin Vogt konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Viktor Stashenko den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Sandersdorfer Team errang (84.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner (85. Silla), Seifert (70. Stashenko), Schnabel, Exner, Hamella, Choschnau (46. Koto'o Djouokou), Nakano, Jauck, Sauer (46. Walter), Farkas (46. Wonneberger)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Vogt (81. Pietsch), Gorges, Köhler (73. Fiedler), Möhlhenrich, Berger, Abdoul Aziz (81. Lerch), Jeschke, Wolanski, Göbel, Gümpel (65. Wilhelm)

Tore: 1:0 Erik Exner (20.), 1:1 Leon Gümpel (41.), 1:2 Robin Vogt (70.), 2:2 Viktor Stashenko (84.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Sven Schröder, Marcel Mallassa; Zuschauer: 146