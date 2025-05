Gera/MTU. Am Sonntag haben sich die BSG Wismut Gera und der FC Einheit Rudolstadt ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:4 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Steffen Geisendorf vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Califo Balde das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Das Gegentor konnten die Rudolstädter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Marco Riemer den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen BSG Wismut Gera und FC Einheit Rudolstadt – 66. Minute

Spielstand 1:1. Das Rudolstädter Team legte sich ins Zeug und errang einen Vorsprung. Robin Ensenbach traf in Minute 77, gefolgt von Ron Wachs (78.). Die Geraer blieben ihnen auf den Fersen. Marcel Kiessling traf in der 81. Spielminute. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Rudolstädter den Ball in der 92. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gera

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 26

Einen Dämpfer mussten die Rudolstädter am Ende des Spiels noch hinnehmen. In der zweiten Nachspielminute lenkte Krahnert den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: BSG Wismut Gera – FC Einheit Rudolstadt

BSG Wismut Gera: Cap – Schädel, Linnemann, Balde, Güttich, Schubert, Frackowiak, Hoffmann (77. Futi), Kiessling, Diagne (85. Paulick), Imani (79. Seidel)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Giebel, Riemer, Krahnert, Schlegel, Ensenbach (90. Siegel), Wachs (88. Lüdicke), Baumann, Barth, Stelzer (62. Häußer), Rupprecht

Tore: 1:0 Califo Balde (45.), 1:1 Marco Riemer (66.), 1:2 Robin Ensenbach (77.), 1:3 Ron Wachs (78.), 2:3 Marcel Kiessling (81.), 3:3 Tom Krahnert (90.+2), 3:4 Tom Krahnert (90.+6); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Christopher Gaunitz, Tim Haubenschild; Zuschauer: 423