Bischofswerda/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 186 Besuchern der Volksbank Arena geboten. Die Bischofswerdaer waren den Gästen aus Gera mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Matteo Hecker (Bischofswerdaer FV 1) netzte in der 3. Minute der zweiten Halbzeit (48.) als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 21

Bischofswerdaer FV 1 mit 2:0 vorne – 94. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Luis Bürger wurde für Martin Sobe eingesetzt und Steve Zizka für Matteo Hecker. Auf der Gastseite verließen Max Zerrenner für Markus Güttich und Franz Hoffmann für Shadrac Don Futi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Steve Zizka, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (90.+4). Die Bischofswerdaer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – BSG Wismut Gera

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hahn, Sobe (65. Bürger), Fromm, Schiemann (90. Scholze), Salewski, Wockatz (79. Weiß), Hofmann, Born (90. Stopp), Hecker (65. Zizka), Reh

BSG Wismut Gera: Cap – Seidel, Schädel, Frackowiak, Linnemann (82. Böttcher), Imani, Zerrenner (59. Güttich), Kiessling, Bondarenko, Balde (77. Diagne), Hoffmann (77. Futi)

Tore: 1:0 Matteo Hecker (48.), 2:0 Steve Zizka (90.+4); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Johannes Schipke, Lukas Pilz; Zuschauer: 186