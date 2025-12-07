Ein 2:2 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Union Sandersdorf und VfB Empor Glauchau am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Sandersdorf/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich die SG Union Sandersdorf und der VfB Empor Glauchau am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut angelaufen, als Dennis Brunner für Sandersdorf traf und in Minute 57 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Brunner (65.) erzielt wurde.

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 86. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Florian Hähnel, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Glauchauer zu erlangen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Empor Glauchau

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sauer (56. Walter), Sponholz, Brunner, Ihbe, Exner (84. Choschnau), Schnabel (84. Jauck), Mehnert (84. Stashenko), Farkas (55. Scheibe), Nakano, Hamella

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Ullmann, Hähnel, Bochmann, Knoll (80. Thiam), Werrmann, Riesen (80. Bernhardt), Anger (65. Degel), Rühling (65. Hertel), Barth, Albustin

Tore: 1:0 Dennis Brunner (57.), 2:0 Dennis Brunner (65.), 2:1 Lennart Pascal Jauck (86.), 2:2 Florian Hähnel (90.+4); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Frederic Schecker; Zuschauer: 48