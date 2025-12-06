Für den Gastgeber FC Einheit Rudolstadt endete das Spiel gegen den FC Grimma am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Rudolstadt/MTU. Am Samstag haben sich der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Tom Heilmann (Michendorf) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Emilio Heß (FC Einheit Rudolstadt) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Rudolstädter konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Kevin Werner der Torschütze (48.).

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Das rettende Tor für den FC Einheit Rudolstadt fiel 33 Minuten nach der Pause, als Maximilian Schlegel den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Rudolstädter Team errang (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rühling (72. Schneider), Rupprecht, Schlegel, Frackowiak, Starke (90. Riemer), Zerrenner, Smyla, Kponton (46. Ensenbach), Heß (90. Barthel), Krahnert (72. Floßmann)

FC Grimma: Lumpitzsch – Katzenberger, Werner, Mattheus (61. Tröger), Markus (75. Cap), Spreitzer, Ziffert, Rieger, Vogel, Kind (70. Janz), Bartsch

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100