Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den VfL Halle 96 am 24. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Sandersdorf/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich die SG Union Sandersdorf und der VfL Halle 96 am Sonntag 2:2 (0:1) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Nils Morten Bolz für Halle traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 56 wurde das zweite Tor durch Mathieu Racine erzielt.

Sandersdorf lag 0:2 zurück. In Minute 81 jedoch wendete sich das Blatt: Kai Wonneberger startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 24

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Wonneberger, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sandersdorfer zu erlangen (90.+1). Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfL Halle 96

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz (67. Sauer), Brunner (67. Jauck), Sommer (81. Choschnau), Schnabel, Seifert, Pannier (46. Wonneberger), Hermann, Farkas (67. Scheibe), Hamella, Reinhard

VfL Halle 96: Schmid – Shubitidze, Pessel, Jagupov, Cabral (46. Soares Das Neves), Borval (70. Dierichen), Oikonomidis (90. Shevtsov), Racine, Bolz (87. Kurti), Lubsch, Bölke (70. Korngiebel)

Tore: 0:1 Nils Morten Bolz (9.), 0:2 Mathieu Racine (56.), 1:2 Kai Wonneberger (81.), 2:2 Kai Wonneberger (90.+1); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Chris Rauschenberg, Patrick Runknagel; Zuschauer: 160