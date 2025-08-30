Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der SC Freital vor 237 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB Empor Glauchau freuen.

Freital/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans in der WGF-Arena Stadion des Friedens eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Freitaler gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Glauchau.

Nach 20 Minuten schoss Bruno Schiemann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Minute 71: SC Freital führt mit zwei Toren

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Philip Weidauer ersetzte Bruno Schiemann. Auf der Gastseite sprangen Phil Mende für Andre Luge und Marian Albustin für Domenic Knoll ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Philip Weidauer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (71.). Damit war der Triumph der Freitaler entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SC Freital hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Böcker, Heidler (86. Kreische), Herold, Adler, Schiemann (68. Weidauer), Horschig (77. Hendrich), Tänzer, Von Brezinski (86. Melcher), Fluß (77. Schulze), Frenzel

VfB Empor Glauchau: Wiener – Börner (83. Schädel), Mack, Werrmann, Hertel, Hähnel, Bochmann (83. Degel), Sieber, Anger (66. Barth), Luge (46. Mende), Knoll (50. Albustin)

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237