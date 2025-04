Am 25. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der 1. FC Magdeburg II. vor 374 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen den RSV Eintracht 1949 freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 374 Besuchern der Avnet Arena N.-Pl.2 geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus RSV durch.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Jason Ceka für Magdeburg traf und in Minute 12 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Magdeburg noch einen drauf: In Minute 85 wurde das zweite Tor durch Albert Frank Millgramm erzielt.

Minute 85: 1. FC Magdeburg II. mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Minute 90: Magdeburg traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Millgramm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 25

Unmittelbar darauf gelang es Matthias Steinborn, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Brandenburgern noch ein Tor zu bescheren (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich der 1. FC Magdeburg II. noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Magdeburg II. – RSV Eintracht 1949

1. FC Magdeburg II.: Kruth – Ceka (86. Korsch), Chahed, Mergner, Birk, Dzogovic, Kamm, Zajusch (86. Vogler), Stalmach, Baars (63. Millgramm), Bytyqi (63. Frenzel)

RSV Eintracht 1949: Hemicker – Steinborn, Hellwig, Samson, Aydin (46. Kruska), Matjaz, Fron (85. Kahoussi), Mustapha, Göth (78. Takahashi), Bilbija, Plumpe (46. Krüsemann)

Tore: 1:0 Jason Ceka (12.), 2:0 Albert Frank Millgramm (85.), 3:0 Albert Frank Millgramm (90.), 3:1 Matthias Steinborn (90.+2); Schiedsrichter: Christopher Jänike (Großlöbichau); Assistenten: Bruno Scharnowski, Louis Gaudes; Zuschauer: 374