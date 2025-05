Der 1. FC Magdeburg II. und die BSG Wismut Gera haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (1:0).

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Albert Frank Millgramm für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Magdeburg noch einen drauf: In Minute 47 wurde das zweite Tor durch Joonas Joachim Peter Frenzel erzielt.

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die BSG Wismut Gera musste einmal Gelb hinnehmen. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Marcel Kiessling/Gera (64.), gefolgt von Franz Hoffmann (BSG Wismut Gera) in Minute 77 und Joonas Joachim Peter Frenzel (1. FC Magdeburg II.) in Minute 90. Spielstand 3:2 für den 1. FC Magdeburg II..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 29

Bereits zwei Minuten darauf konnte Hector Hink (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Magdeburg II. – BSG Wismut Gera

1. FC Magdeburg II.: Schlitter – Schulze (61. Kluge), Korsch (61. Heinrich), Birk, Vogler, Henze, Millgramm (80. Schauer), Pfennig, Kamm, Bytyqi (46. Frenzel), Jürgen (61. Hink)

BSG Wismut Gera: Soldera – Kiessling, Diagne (88. Böttcher), Imani, Seidel, Güttich, Schneider, Balde (80. Futi), Paulick, Schubert, Hoffmann (80. Linnemann)

Tore: 1:0 Albert Frank Millgramm (25.), 2:0 Joonas Joachim Peter Frenzel (47.), 2:1 Marcel Kiessling (64.), 2:2 Franz Hoffmann (77.), 3:2 Joonas Joachim Peter Frenzel (90.), 4:2 Hector Hink (90.+2); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Carl Wundram, Jordi Gartner; Zuschauer: 168