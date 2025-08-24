Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FC Grimma am Sonntag nicht, als er sich vor 121 Zuschauern mit 1:3 (0:0) gegen den VfL Halle 96 geschlagen geben musste.

Grimma/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Grimma eine Niederlage gegen den VfL Halle 96 hinnehmen. 1:3 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Grimmaer (31.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Alexander Vogel für Grimma traf und drei Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (48.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Grimma kassierte noch einmal Gelb (51.). Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Jegor Jagupov den Ball ins Netz (55.).

FC Grimma und VfL Halle 96 – 1:1 in Minute 55

Unentschieden. Halles Jagupov konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Joel Marks den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfL Halle 96

FC Grimma: Cap – Nitschke, Werner, Ziffert, Hübner (79. Wächtler), Seidl (60. Kind), Vogel, Rieger, Kaba, Bartsch, Pistol

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis, Jagupov, Hüttig (90. Cabral), Pessel, Arzumanian (77. Racine), Bölke (90. Emmerich), Haese, Marks, Lubsch, Kurti (60. Borval)

Tore: 1:0 Alexander Vogel (48.), 1:1 Jegor Jagupov (55.), 1:2 Jegor Jagupov (66.), 1:3 Joel Marks (87.); Zuschauer: 121