Am 18. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VfB Auerbach 1 gegen den SC Freital ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Auerbach/vogtl./MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB Auerbach 1 und SC Freital ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Lucas Seidel (VfB Auerbach 1) netzte dann sehr spät in Spielminute 85 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

VfB Auerbach 1 und SC Freital – 1:1 in Minute 90+5

In der Nachspielzeit nutzte der SC Freital doch noch die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Nico Wermann (Freital) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Freital erlangen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SC Freital

VfB Auerbach 1: Birke – Bauer, Schmidt, Birkner, Kadric (90. Schardt), Guzlajevs, Kaiser (61. Weigel), Roscher (90. Tomoski), Hache, Graf (61. Seidel), Brejcha

SC Freital: Endmann – Michael, Tänzer (88. Böcker), Frenzel (46. Wermann), Schulze, Hennig, Genausch (75. Seyfert), Weidauer (80. Seidel), Wuchrer (88. Ranninger), Adler, Von Brezinski

Tore: 1:0 Lucas Seidel (85.), 1:1 Nico Wermann (90.+5); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Bruno Scharnowski, Louis Gaudes; Zuschauer: 245