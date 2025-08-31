Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Bautzen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal ist auf Augenhöhe geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Rosario Schulze mit einem Strafstoß für Stendal traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 im Duell zwischen FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal – 83. Minute

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Karl-Ludwig Zech (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erlangen (83.).

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – 1. FC Lok Stendal

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler, Hentsch, Hennig (65. Schäller), Cellarius (65. Haustein), A. Rohlik (51. Orosz), D. Rohlik, M. Noack, Gerhardi, Kloß, Zech

1. FC Lok Stendal: Poser – Salge (70. Witte), Knoblich, Schulze, Mahrhold, Kaschlaw, Masuth, Stark, Buschke, Ilchenko (36. Kohl), Schaarschmidt (80. Grigo)

Tore: 0:1 Rosario Schulze (50.), 1:1 Karl-Ludwig Zech (83.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Thimo Henrik Welk; Zuschauer: 246