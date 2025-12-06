Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Wernigerode/MTU. Mit einem Gleichstand sind der FC Einheit Wernigerode und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag vom Platz gegangen. 134 Zuschauer sahen das Spiel im Mannsberg-Stadion.

Usman Taiwo (FC Einheit Wernigerode) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

FC Einheit Wernigerode Kopf an Kopf mit 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1:1 in Minute 65

Das rettende Tor für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Kristian Bako den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das gaster Team errang (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte, Farwig, St. Louis (73. Pandyal), Hunter, Lisowski, Taiwo, Kuhnhold, Wersig, Schlichting, Singbeil

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Pietsch (86. Grimm), Jeschke (60. Michalek), Bako, Möhlhenrich, Abdoul Aziz, Henkel (60. Gümpel), Köhler, Gorges (67. Dornieden), Göbel, Vogt

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134