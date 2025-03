Ergebnis 18. Spieltag

Klare 1:5-Pleite für FSV Barleben 1911 im Heimspiel gegen SG Union Sandersdorf

Deutlich unterlegen zeigte sich der FSV Barleben 1911 in der Auseinandersetzung gegen die SG Union Sandersdorf am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:2).