Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem FC Einheit Wernigerode am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Mit einem Remis sind die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Wernigerode am Samstag vom Platz gegangen. 100 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Prasidda Pandyal das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

SG Union Sandersdorf Kopf an Kopf mit FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 74

Das rettende Tor für die SG Union Sandersdorf fiel 29 Minuten nach der Pause, als Marius Ihbe den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Sandersdorfer Team erzielte (74.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Wernigerode

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner, Exner, Ihbe, Schnabel, Mehnert (12. Wonneberger), Farkas, Nakano, Scheibe (63. Koto'o Djouokou), Sponholz, Hamella

FC Einheit Wernigerode: Sparwasser – Singbeil, Farwig, Pillich, Radomski (63. Dörnte), Kuhnhold, St. Louis (63. Taiwo), Lisowski, Wersig, Pandyal (81. Schlichting), Hunter

Tore: 0:1 Prasidda Pandyal (29.), 1:1 Marius Ihbe (74.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Marc Jünger, Julian Lucas Winkler; Zuschauer: 100