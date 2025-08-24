Ergebnis 3. Spieltag 1:1 – RSV Eintracht 1949 und VfB Germania Halberstadt trennen sich unentschieden
Am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber RSV Eintracht 1949 gegen die VfB Germania Halberstadt ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.
Stahnsdorf/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen RSV Eintracht 1949 und VfB Germania Halberstadt ist gleichauf geendet.
Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Stahnsdorf
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 3
RSV Eintracht 1949 und VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 36
Kurz vor dem Pfiff konnte Dominik Kruska (RSV) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für RSV erlangen (36.). Die Brandenburger sind auf Platz acht gerutscht.
Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Germania Halberstadt
RSV Eintracht 1949: Brenn – Ekalle, Göth (89. Seeger), Koschembahr (62. Güllmeister), Jupolli (62. Yatkiner), Sommer, Kruska, Steinborn, Krüsemann, Mustapha, Fron
VfB Germania Halberstadt: Cichos – Rust, Kühnhardt (46. Huber), Heinrich, Heller, Kohn, Hackethal (33. Stobbe), Ertmer, Klaschka (80. Zeidler), Hujdurovic (88. Grzega), Boateng
Tore: 0:1 Pascal Hackethal (2.), 1:1 Dominik Kruska (36.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Benjamin Seidl, Florian Ordon; Zuschauer: 114