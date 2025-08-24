Am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber RSV Eintracht 1949 gegen die VfB Germania Halberstadt ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Stahnsdorf/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen RSV Eintracht 1949 und VfB Germania Halberstadt ist gleichauf geendet.

Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

RSV Eintracht 1949 und VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 36

Kurz vor dem Pfiff konnte Dominik Kruska (RSV) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für RSV erlangen (36.). Die Brandenburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Germania Halberstadt

RSV Eintracht 1949: Brenn – Ekalle, Göth (89. Seeger), Koschembahr (62. Güllmeister), Jupolli (62. Yatkiner), Sommer, Kruska, Steinborn, Krüsemann, Mustapha, Fron

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Rust, Kühnhardt (46. Huber), Heinrich, Heller, Kohn, Hackethal (33. Stobbe), Ertmer, Klaschka (80. Zeidler), Hujdurovic (88. Grzega), Boateng

Tore: 0:1 Pascal Hackethal (2.), 1:1 Dominik Kruska (36.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Benjamin Seidl, Florian Ordon; Zuschauer: 114