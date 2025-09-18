Für den Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt endete das Duell mit dem RSV Eintracht 1949 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Mit einem Gleichstand sind der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der RSV Eintracht 1949 am Samstag vom Platz gegangen. 435 Zuschauer sahen das Spiel im Gesundbrunnenstadion.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Patrick Hinze am Ende der ersten Halbzeit, als Luca Krüsemann für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel 1. SC 1911 Heiligenstadt gegen RSV Eintracht 1949 – Minute 53

Der rettende Treffer für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Acht Minuten nach Anpfiff gelang es Maciej Wolanski, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die heimer zu erlangen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom RSV Eintracht 1949 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Wolanski, Bako, Vogt (75. Wilhelm), Pietsch, Jeschke, Gorges, Fiedler (90. Rohner), Abdoul Aziz, Schnellhardt, Berger (83. Henkel)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (64. Jupolli), Güllmeister, Mustapha, Göth (86. Hauck), Samson, Kruska, Hellwig, Sommer, Plumpe (86. Koschembahr), Fron (73. Seeger)

Tore: 0:1 Luca Krüsemann (36.), 1:1 Maciej Wolanski (53.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 435