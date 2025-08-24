Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem 1. FC Lok Stendal am Sonntag nicht, als er sich vor 372 Zuschauern mit 0:3 (0:2) gegen den SC Freital verabschieden musste.

0:3 – 1. FC Lok Stendal verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SC Freital

Stendal/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Artem Sikulski. Der Trainer von Stendal musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Louis Menz (SC Freital) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Freitaler legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Bruno Schiemann der Torschütze (34.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1. FC Lok Stendal gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 34

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach Anpfiff gelang es Moritz Herold, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (66.). Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Stendaler sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SC Freital

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Knoblich, Schleicher (61. Salge), Buschke, Kohl (61. Mahrhold), Witte (82. Barrie), Stark, Schulze, Grigo (77. Kaschlaw), Schaarschmidt

SC Freital: Kamenz – Heidler (80. Böcker), Adler, Tänzer, Wermann, Herold (80. Michael), Schiemann (72. Ohnesorge), Von Brezinski, Menz (72. Frenzel), Fluß, Horschig (80. Seyfert)

Tore: 0:1 Louis Menz (30.), 0:2 Bruno Schiemann (34.), 0:3 Moritz Herold (66.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Jette Wolf, Frank Tallner; Zuschauer: 372