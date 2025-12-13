weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 16. Spieltag: 0:0 – FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 spielen unentschieden

Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber FC Einheit Rudolstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 14.12.2025, 09:51

Rudolstadt/MTU. Im Städtisches Stadion haben 111 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
  • Austragungsort: Rudolstadt
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 16

FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 im Gleichstand – 0:0

Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (79. Riemer), Krahnert, Kponton (70. Rühling), Zerrenner, Smyla, Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi), Frackowiak, Heß, Rupprecht, Starke
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Weiß, Reh, Sobe, Baudisch, Hecker, Born (75. Krautschick), Fromm, Stopp, Goebel (75. Bürger)
; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111