Ergebnis 16. Spieltag 0:0 – FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 spielen unentschieden
Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber FC Einheit Rudolstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Rudolstadt/MTU. Im Städtisches Stadion haben 111 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Rudolstadt
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 16
FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 im Gleichstand – 0:0
Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1
FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (79. Riemer), Krahnert, Kponton (70. Rühling), Zerrenner, Smyla, Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi), Frackowiak, Heß, Rupprecht, Starke
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Weiß, Reh, Sobe, Baudisch, Hecker, Born (75. Krautschick), Fromm, Stopp, Goebel (75. Bürger)
; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111