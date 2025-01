Fußball-Landesliga Süd: Der Heimvorteil half dem TSV Leuna am Samstag nicht, als er sich vor 92 Fans mit 2:4 (1:1) gegen den SV Eintracht Emseloh geschlagen geben musste.

Leuna/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der TSV Leuna und der SV Eintracht Emseloh am Samstag 2:4 (1:1) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Kevin Moreira Cardoso das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Vaclav Janek (30.) erzielt wurde.

Kurz nach der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Leuna kassierte einmal Gelb. Der SV Eintracht Emseloh hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Steffen Heyer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Moreira Cardoso/Leuna (62.), gefolgt von Lukas Schüt (SV Eintracht Emseloh) in Minute 70, 77. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Philipp Stache (Emseloh) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 2:4 verließen die Emseloher den Platz als Sieger. Die Leunaer haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Leuna – SV Eintracht Emseloh

TSV Leuna: Ibekwe – Piehler (88. Merk), R. Ahlert, L. Lubich (53. J. Lubich), T. Zorn, Kanig, Moreira Cardoso, P. Ahlert, O. Zorn, Hähnel (81. Böttcher), Gumbrecht (77. Strutz)

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Mukhoid (38. Stache), Schmidt, Polívka, Janek, Bartos, Schüt (88. Rayko), Molochko, Aljindo, Hajdini (90. Pulz), Seidemann (62. Suchy)

Tore: 1:0 Kevin Moreira Cardoso (28.), 1:1 Vaclav Janek (30.), 2:1 Kevin Moreira Cardoso (62.), 2:2 Lukas Schüt (70.), 2:3 Lukas Schüt (77.), 2:4 Philipp Stache (85.); Schiedsrichter: Lutz Marschhausen (Weißenfels); Assistenten: Max Pfannschmidt, Kilian Kunert; Zuschauer: 92