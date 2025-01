Allstedt/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Eintracht Emseloh und der SV Rot-Weiß Kemberg am Samstag 5:3 (3:2) getrennt.

Maikleint Petrai (SV Eintracht Emseloh) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Bohdan Bozhok (18.) erzielt wurde.

SV Eintracht Emseloh und SV Rot-Weiß Kemberg – 1:1 in Minute 18

Gleichstand. Die Emseloher schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von Philipp Stache . Die Kemberger blieben ihnen auf den Fersen. Jimi Lee Redlich versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit. Eine echte Gefahr erwuchs den Emselohern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Petrai schoss und traf in Minute 62 zum zweiten Mal. So einfach ließen sich die Kemberger nicht unterkriegen. Michal Fiala versenkte den Ball in der 72. Minute. Spielstand 4:3 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Petrai den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 festigte (73.). Damit war der Sieg der Emseloher gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der SV Rot-Weiß Kemberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV Rot-Weiß Kemberg

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Schüt, Molochko, Stache (84. Seidemann), Schmidt, Mukhoid (29. Janek), Petrai (88. Rayko), Stamm (90. Pulz), Aljindo, Zubeiko (61. Polishchuk), Bartos

SV Rot-Weiß Kemberg: Kappler – Feninets, Redlich, Abubakar, Lorenz, Möser, Schenk (77. Rohde), Fiala, Kiunke (46. Czubera), Bozhok, Polaszek

Tore: 1:0 Maikleint Petrai (15.), 1:1 Bohdan Bozhok (18.), 2:1 Philipp Stache (19.), 3:1 Philipp Stache (36.), 3:2 Jimi Lee Redlich (45.+2), 4:2 Maikleint Petrai (62.), 4:3 Michal Fiala (72.), 5:3 Maikleint Petrai (73.); Schiedsrichter: Sarah Begert (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Steven Ehrt; Zuschauer: 61