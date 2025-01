Am 6 Spieltag der Fußball-Landesliga Süd glückte dem SV Edelweiß Arnstedt ein 2:1 (2:0)-Triumph über den SV Eintracht Emseloh.

Arnstedt/MTU. Am Freitag konnte das Publikum auf dem Sportplatz eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Arnstedter gewannen gerade so mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Emseloh.

In Minute 15 schoss Jonathan Nönnig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Arnstedter legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Krzysztof Jacek Kaczmarek der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2024, 19.00 Uhr

Austragungsort: Arnstedt

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 6

SV Edelweiß Arnstedt führt nach 34 Minuten 2:0

22 Minuten nach der Pause konnte Illia Polishchuk (Emseloh) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Emseloh erzielen (67.). Der SV Edelweiß Arnstedt sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Edelweiß Arnstedt – SV Eintracht Emseloh

SV Edelweiß Arnstedt: Richter – Masur, Ossetek, Hilmer (69. Bönisch), Morgenstern (76. Kögler), Kaczmarek (90. Nathow), Luib (67. Reinschmied), Nönnig, Gierz, Sejdiu, Köcke (65. Olajide)

SV Eintracht Emseloh: Zvonicek – Seidemann (65. Hajdini), Schmidt, Molochko, Aljindo, Polishchuk, Stache (65. Petrai), Schüt, Mukhoid, Polívka, Bartos

Tore: 1:0 Jonathan Nönnig (15.), 2:0 Krzysztof Jacek Kaczmarek (34.), 2:1 Illia Polishchuk (67.); Zuschauer: 161