Eine bittere Schlappe erlitt die SG BW 1921 Brachstedt an diesem Mittwoch auf heimischem Platz gegen den SV Eintracht Emseloh. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesliga Süd vor 30 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

Petersberg/MTU. Vor 30 Zuschauern hat sich das Team von Manoel Arnhold mit 0:4 (0:3) gegen Emseloh eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steffen Heyer, als Philipp Stache für Emseloh traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Emseloher legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Illia Polishchuk der Torschütze (39.).

SG BW 1921 Brachstedt hinkt 0:2 hinterher – 39. Minute

Der Siegeszug der Emseloher brach nicht ab. Minute 45: Emseloh traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Lukas Schüt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.10.2024, 19.15 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesliga Süd

Spieltag: 7

14 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Stache (Emseloh) den Ball erneut über die Linie bringen (59.). Mit 0:4 verließen die Emseloher den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV Eintracht Emseloh beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG BW 1921 Brachstedt – SV Eintracht Emseloh

SG BW 1921 Brachstedt: Schmidt – Klause, May (76. Gehrhardt), Nagel, Heydenhauß (66. T. Kuka), F. Weber, Mangelsdorf (76. Voigt), Jonietz, Ezziani, C. Kuka, Müller (80. Bennewitz)

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Bartos, Molochko (82. Pulz), Stache (66. Petrai), Polishchuk, Mukhoid (73. Suchy), Polívka (82. Rayko), Schmidt (73. Seidemann), Aljindo, Stamm, Schüt

Tore: 0:1 Philipp Stache (38.), 0:2 Illia Polishchuk (39.), 0:3 Lukas Schüt (45.), 0:4 Philipp Stache (59.); Schiedsrichter: Hendrik Ächtner (Gröbzig); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Pascal Bönecke; Zuschauer: 30